Landgericht Duisburg Getötete Dreijährige aus Dinslaken – Mord-Prozess gegen Eltern beginnt

Dinslaken/Duisburg · Fast eine Woche lang sollen Eltern in Dinslaken ihre dreijährige Tochter in den Keller gesperrt haben – gefesselt und manchmal geknebelt. Das Martyrium überlebte das Mädchen nicht. In Duisburg beginnt nach Ostern der Mord-Prozess.

22.03.2024 , 15:34 Uhr

Blumen und Kerzen, abgelegt vor dem Haus, in dem die Dreijährige starb (Archivbild). Foto: Frieder Bluhm