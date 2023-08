Volksbank in Dinslaken Dominik Ensink übernimmt drei Filialen

Jan Vygen freut sich auf seine neuen Tätigkeiten, bei denen er seine Erfahrungen aus dem Kundengeschäft einfließen lassen will. „Ich bin dankbar für die Chance, weiter zum Erfolg der Volksbank Rhein-Lippe beitragen zu können“, sagt er und wünscht seinem Nachfolger alles Gute. Ich bin davon überzeugt, dass der Filialbereich Dinslaken bei Ensink in den besten Händen ist“, so Vygen.