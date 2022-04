Ab 25. April in Dinslaken : Keine 3G-Regel mehr in Dinamare und Eisporthalle

Keine 3G-Regel mehr in Dinamare und Eisporthalle

Ab 25. April in Dinslaken

Dinslaken In der Eissporthalle ist die 3G-Regel bereits für Energy on Ice außer Kraft gesetzt. Die Maskenpflicht besteht allerdings weiterhin.

Der Beginn des Schulunterrichts nach den Osterferien am Montag, 25. April, geht mit dem Ende der morgendlichen Corona-Testungen in den Schulen einher. Ab diesem Tag sind auch die 3G-Regel für das Dinamare und die Eissporthalle aufgehoben.

„Wir hätten sonst die Situation gehabt, dass die Kinder morgens ungetestet zum Schulschwimmen gekommen wären, aber nachmittags in ihrer Freizeit am selben Ort einen tagesaktuellen Test gebraucht hätten“, sagt Badleiter Fabian Friese.

Die Maskenpflicht bleibt allerdings sowohl im Stadtwerkebad als auch in der benachbarten Eissporthalle bestehen.

Die Stadtwerke Dinslaken weisen darauf hin, dass in der Eissporthalle die 3G-Regel bereits für „Energy on Ice“ am Sonntag, 24. April, außer Kraft gesetzt wird. Es gilt lediglich eine Maskenpflicht für den Eingangsbereich und den Schlittschuhverleih.