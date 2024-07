Stadtfest in Dinslaken Din-Tage – darauf kann man sich schon mal freuen

Dinslaken · Bühnen am Altmarkt, an der Neutor Galerie sowie im Burginnenhof, Veranstaltungen in der Kathrin-Türks-Halle und Spiel und Spaß für Kinder im Stadtpark – das kann nur eines bedeuten: Die Din-Tage stehen vor der Tür. Was die Besucher erwartet.

11.07.2024 , 10:10 Uhr

Auch dieses Jahr gibt es wieder ein faires Café im Burginnenhof (Archivbild). Foto: Zehrfeld