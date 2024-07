Stadtfest in Dinslaken Din-Tage – darauf kann man sich schon mal freuen

Neu an den Din-Tagen ist der Kilo-Verkauf vom Freundeskreis Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv Dinslaken. Samstag und Sonntag können hier die Bücherwürmer für den maßvollen Zuwachs ihrer Privatbibliothek sorgen und in einer Vielzahl von Büchern ihre persönlichen Bestseller finden. Kiloweise finden Bücher neue Besitzer. Der Büchertrödelmarkt findet in der KTH statt und beginnt am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Bücherspenden sind erwünscht und werden am 2., 9. und 16. August jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek entgegengenommen.