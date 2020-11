Zeichen soll gesetzt werden : Fensterschmuck und ein digitaler Adventskalender

Dinslaken Aktion will „Hoffnung in dieser Zeit“ vermitteln.

Der „Lebendige Adventskalender“ im Averbruch kann diesmal nicht wie gewohnt stattfinden. Um ein Zeichen für gemeinsames und hoffnungsvolles Handeln zu setzen, haben die Organisatoren eine Idee entwickelt: Alle, die dazu bereit sind, schmücken ihre Fenster adventlich – in diesem Jahr unter dem Motto: „Hoffnung in dieser Zeit“. Sie soll dargestellt werden durch vier Kerzen. Auch die Beteiligung des Averbruchs an einem Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde Dinslaken ist erwünscht: Diese wird einen digitalen Adventskalender ins Internet stellen, der jeden Tag einen etwa dreiminütigen Beitrag – von Einzelpersonen, Familien oder Gruppen gestaltet – als Kalendertürchen anbietet. Zu finden ist der Kalender ab 1. Dezember auf der Homepage: evangelische-kirchengemeinde-dinslaken.de. Mit der Möglichkeit einer Bildcollage eines geschmückten Fensters am 3. Advent kann der Averbruch dabei sein. Voraussetzung: 15 bis 20 Familien beteiligen sich, ihr Fenster bis zum 1. Advent zu schmücken und zu fotografieren. Das Foto geht an Ralf van der Heyden (rvdhgt@t-online.de). Rückmeldung bis zum 22. November bei Angela Fischer, 02064 55799, E-Mail: fischerangela24@gmail.com, Petra Schwarz, 02064 53314, Mail: mail_ps@gmx.de.