Polizei sucht Zeugen : Diebe montieren das Abgasrohr der Auspuffanlage eines Pkw ab

Dinslaken Wagen wurde für die Tat vermutlich angehoben.

Diebe, die es auf Autoteile abgesehen haben, haben in der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr, an der Eppinkstraße einen Opel Astra vermutlich mit einem Wagenheber angehoben und dann das Abgasrohr der Auspuffanlage abmontiert, wie die Polizei mitteilte. Danach ließen die Unbekannten das Fahrzeug wieder herab und flüchteten. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.