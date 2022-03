56-Jährige in Dinslaken ausgetrickst : Dieb stiehlt Frau Kuchen und Verbandszeug aus Rollator

Hilfsbereitschaft hat ein Unbekannter vorgetäuscht, um einer 56-jährigen Frau eine Tasche aus dem Rollator zu klauen. Mit der Beute konnte er offensichtlich nichts anfangen.

Dreiste Diebe haben am Sonntagabend eine 56-jährige Frau aus Dinslaken auf der Scharnhorststraße ausgetrickts. Es war gegen 19.30 Uhr, als die Frau mit ihrem Rollator auf Gehweg an der Scharnhorststraße von einem Jungen angesprochen wurde, der sie nach einem Handy fragte. Die Frau verneinte und setzte ihren Weg fort. Kurz vor ihrer Wohnung sprach sie ein Mann an und fragte sie, ob sie Hilfe benötige. Er bot an, ihr den Rollator die Treppe hinauf in das Mehrfamilienhaus zu tragen.