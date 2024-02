Unsere Woche Das Personalproblem wird sich weiter zuspitzen

Man mag es schon gar nicht mehr hören: Ständig wird in der Dinslakener Verwaltung über Personalmangel geklagt. In Ausschuss- und Ratssitzungen muss das Argument der fehlenden Mitarbeiter und des dadurch überlasteten Personals immer wieder dafür herhalten, warum etwas nicht gemacht werden kann, warum Dinge ewig dauern oder auf die lange Bank geschoben werden, bevor man sie in Angriff nimmt. Dabei sei daran erinnert, dass die Stadt Dinslaken im Vergleich kreisweit das meiste Geld für ihr Personal ausgibt, was auch schon den Bund der Steuerzahler auf den Plan gerufen hat. Die Personalproblematik hat die Fraktionen von Grünen, FDP, der Partei und AWG nun veranlasst, einen Antrag zu stellen, um zur Lösung des Problems durch eine bessere Personalgewinnung beizutragen. Dass die Kommune selbst dazu in der Lage ist, daran glauben die Antragsteller wohl nicht mehr. Sie konstatieren, dass in der Verwaltung rund 60 Stellen unbesetzt sind. Ebenso stellen sie fest, dass sich seit der Kommunalwahl die ohnehin nicht zufriedenstellende Situation weiter verschlechtert hat. Damit zielen sie auf die Bürgermeisterin als Verantwortliche ab, ohne sie mit Namen zu nennen, denn seit ihrem Amtsantritt 2020 verantwortet sie als Verwaltungschefin auch den Personalbereich. Gut möglich, dass sie den Antrag als Eingriff in ihren Kompetenzbereich ansieht und ihm deshalb ablehnend gegenübersteht.