Demo in Dinslaken „Geht wählen – aber wählt mit Bedacht“

Ein kurzer Seitenblick. „Hier ist ja was los“, wundert sich am Samstag ein Passant im Vorbeigehen angesichts des sich formierenden Demonstrationszugs auf dem Neutorplatz. Wenig später setzt sich der Zug in Bewegung. Das Banner mit dem Motto vorneweg: „Nutze Deine Stimme – für Demokratie, Freiheit und Vielfalt in einem sozialen Europa“.