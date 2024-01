Demo in Dinslaken „Klare Kante“ gegen AfD – „Nie wieder ist jetzt“

Dinslaken · Tausende Menschen haben am Samstag in Dinslaken gegen Rechtsextremismus, Ausgrenzung und Hass demonstriert. Am Holocaust-Gedenktag war die Botschaft eindeutig: So etwas darf sich nicht wiederholen.

27.01.2024 , 21:02 Uhr

Demo gegen Rechtsextremismus in Dinslaken 28 Bilder Foto: Frieder Bluhm