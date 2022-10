Vor zehn Jahren gegründet : Erika Tepel verlässt das Demenzcafé

Dinslaken Die Gründerin und Leiterin des Café Vergissmeinnicht feiert Abschied.

Wenn Erika Tepel über das Café Vergissmeinicht spricht, schwingt ein gewisser Stolz in ihrer Stimme mit. Schließlich kann die Gründerin und ehrenamtliche Leiterin des Demenzcafés im evangelischen Gemeindehaus Dinslaken an der Weißenburger Straße auf eine zehnjährige Geschichte der Einrichtung zurückblicken.

„Die Idee, dass man doch etwas für Menschen mit Demenz anbieten sollte, entstand nach dem Tod meines Vaters, der selbst an Demenz litt und der Begegnung mit Naomi Feil“, erinnert sich die Dinslakenerin. „Naomi Feil hat die Methode des wertschätzenden Umgangs mit Menschen mit Demenz entwickelt“, erklärt sie. Daraufhin machte Erika Tepel eine entsprechende Ausbildung, suchte sich Mitstreiter und die Unterstützung der Evangelischen Gemeinde Dinslaken, schulte zehn Ehrenamtliche, holte sich das fachliche Know How der Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken ins Boot, und gründet das Café Vergissmeinnicht. „Wir hatten direkt neun Gäste und waren ausgebucht“, so die Leiterin.