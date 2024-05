Feuerwehreinsatz in Dinslaken Container in Gewerbegebiet brennt – ein Mensch verletzt

Auf einem Betriebsgelände stand laut Feuerwehr ein Aufenthaltscontainer in Vollbrand. Eine unmittelbar im Gefahrenbereich befindliche Person wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Bei ersten Löschversuchen hatte diese sich Verletzungen zugezogen. Die Person wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.