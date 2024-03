Polizei sucht Zeugen Bus-Fahrgast stürzt bei Vollbremsung und verletzt sich

Ein Bus der Linie 17 fuhr am Montagabend, gegen 19.05 Uhr, auf der Bahnstraße in Richtung Wilhelm-Lantermann-Straße. Als der Bus in die Wilhelm-Lantermann-Straße einbiegen wollte, übersah der Fahrer fast einen von rechts heranfahrenden Radler und führte eine Gefahrenbremsung durch, um eine Kollision mit dem Fahrradfahrer zu vermeiden, wie die Polizei mitteilt. Bei der Bremsung stürzte ein 26-jähriger Fahrgast im Linienbus und verletzte sich leicht. Die Polizei kann nicht auszuschließen, dass sich noch weitere Fahrzeuginsassen verletzt haben. Aus diesem Grund sucht das Verkehrskommissariat nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Auch Verletzte sollen sich melden. Hinweise an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 622 0.