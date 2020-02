Kostenpflichtiger Inhalt: Verärgerte Familien in Dinslaken : Bus zu voll – Schüler bleiben stehen

Schüler steigen an der Haltestelle Otto-Hahn-Gymnasium in einen Bus der Linie 25. Die Lage ist entspannt, aber morgens ist der Bus oft sehr voll. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Ein Vater aus Dinslaken ärgert sich: Der Bus, mit dem seine Kinder morgens zur Schule kommen sollen, ist immer mal wieder so überfüllt, dass er an der Haltestelle vorbeifährt. Die Niag will die Lage nun prüfen.