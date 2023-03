Dinslaken überzeugt nicht BUND kritisiert Stillstand bei Klimapolitik

Auch sei die zukünftige Wirtschaftlichkeit fraglich, CO 2 -Abgaben für die Holzverbrennung würden bereits diskutiert. „Wo, so fragen wir uns, bleibt eine Initiative für den Ausbau der Solarenergie? Dächer gibt es reichlich in Dinslaken, auch auf öffentlichen Gebäuden“, sagt Tomás Cabral und fragt: „Wo bleiben die Solaranlagen über den vielen Parkplätzen?“ Im Sommer könnte mit dem Überschuss an Strom Grüner Wasserstoff produziert und verkauft werden. „Der Markt hierfür wird in den nächsten Jahren stetig wachsen“, prognostiziert Cabral. Stattdessen werde „eifrig daran gearbeitet die Flächenversiegelung und den Flächenverbrauch zu steigern“. CDU und SPD träumten von weiteren Gewebegebieten; an der Flurstraße und in anderen Stadtteilen würden neue Siedlungsflächen erschlossen. „Frischluftschneisen werden zugebaut, wertvolle landwirtschaftliche Flächen zerstört“, beklagt Cabral.