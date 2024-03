Stadtentwicklung 5,6 Millionen Euro für die Umgestaltung des ehemaligen Freibadgeländes

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel nahm am Montag, 18. März, bei einem offiziellen Empfang in Berlin die Förderurkunde zur Umgestaltung des ehemaligen Hiesfelder Freibadgeländes entgegen. Vertreter und Vertreterinnen aller 64 Projekte aus 61 Kommunen, die in das Bundesprogramm aufgenommen wurden, nahmen an der Urkundenübergabe im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung teil. Die Stadt Dinslaken erhält für die Umgestaltung des ehemaligen Freibadgeländes eine Fördersumme in Höhe von 5,6 Millionen Euro.