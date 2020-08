Kommunalwahl in Dinslaken : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Kommunalwahl in Dinslaken

Michaela Eislöffel bezeichnet sich als „weltoffen, sozial engagiert und motiviert für Dinslaken Verantwortung zu übernehmen“. Sie will auch Vermittlerin zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Verwaltung sein. Ihr politisches Vorbild war in ihrer Jugend Nelson Mandela. Foto: Tonic

Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Wer sind Sie? Michaela Eislöffel 54 Jahre alt, seit 30 Jahren in Dinslaken zu Hause. Drei Söhne (27, 24 und 20). Abitur über den 2. Bildungsweg; Studium Lehramt, davor Bürokauffrau beim Landessportbund, aktuell Personalrätin und Extremismusbeauftrage für Schulen. Weltoffen, sozial engagiert und motiviert für Dinslaken Verantwortung zu übernehmen.

Warum sind Sie nicht in eine Partei eingetreten?

Als Vorsitzende der GEW bin ich aktiv, um die Interessen der Kolleginnen und Kollegen an Schulen zu vertreten. Da ich meine Söhne seit 2000 alleine erzogen habe, wäre kaum Zeit geblieben mich in einer Partei zu engagieren. Nur Mitglied hätte mir nicht gereicht. Mich für eine Partei zu entscheiden fiel mir schwer.