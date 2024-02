Stadtverwaltung Dinslaken „Personelle Situation weitaus weniger dramatisch, als öffentlich dargestellt“

„Fachkräftemangel ist ein gesellschaftliches Problem, was auch Auswirkungen auf Stellenbesetzungsverfahren in der Stadt Dinslaken hat. Wir liegen prozentual im Vergleich zu anderen Kommunen weit unter dem Durchschnitt bei unbesetzten Stellen, sodass wir davon ausgehen, dass es kein strukturelles Problem in unserer Stadtverwaltung gibt“, sagt Michaela Eislöffel. Um die Dinslakener Stadtverwaltung zukunftsfähig aufzustellen, würden sicherlich weitere Maßnahmen unter Einbeziehung der Ideen aus der Belegschaft notwendig sein, damit die Stadt sich erfolgreich den Herausforderungen stellen könne. Die Bürgermeisterin verweist darauf, dass die von den Fraktionen eingebrachten Ideen in die weitere Planung der Stadtverwaltung einfließen werden.