Dinslakener Verwaltungschefin bezieht Stellung Bürgermeisterin Eislöffel: Realpolitik statt Visionen

Die Situation mutete teilweise wie ein Tribunal an. Die Bürgermeisterin musste sich in der Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing rechtfertigen, nachdem die CDU-Fraktion der Verwaltungschefin vorgeworfen hatte, keine Ideen und keine Visionen zu haben. Das wollte Eislöffel natürlich nicht auf sich sitzen lassen – und so bezog sie Stellung, wie es die CDU von ihr verlangt hatte und erläuterte ihre Sicht der Dinge. Dabei wurde sie vom Ausschussvorsitzenden Fabian Schneider (CDU) unterbrochen, wenn sie beispielsweise nach einer Frage aus den Reihen der Ausschussmitglieder gesprochen hatte, ohne dass ihr das Wort erteilt worden war.