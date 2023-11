Verwaltungschefin in der Kritik Bürgermeisterin Eislöffel: „Das ist enttäuschend“

Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel hat in der Diskussion um die personelle Veränderung in der Stabsstelle jetzt Position bezogen. „Die an alle Ratsmitglieder übersandten wichtigen Informationen zu einer Personalmaßnahme scheinen an die Presse weitergeleitet worden zu sein. Das ist mehr als enttäuschend. Es schadet der betroffenen Mitarbeiterin in erheblichem Maße. Das ist in keiner Weise zu dulden.“