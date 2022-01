Auftakt am 17. Januar vor dem Rathaus : Dinslakener Bündnis gegen rechte „Spaziergänger“

Auftakt am 17. Januar vor dem Rathaus

Zur Kundgebung der „Omas gegen Rechts“ vor dem Rathaus waren am Montag rund 650 Menschen gekommen. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Das Dinslakener Bündnis will Coronaleugnern und rechten „Spaziergängern“ Paroli bieten. Am Montag, 17. Januar ist die Auftaktveranstaltung geplant.

Am vergangenen Donnerstag haben sich per Zoom Vertreter und Vertreterinnen von politischen Parteien, Religionsgemeinschaften, sozialen und gesellschaftliche Organisationen zusammengefunden und beschlossen, ein überparteiliches Bündnis für eine tolerante und demokratische Stadtgesellschaft in Dinslaken zu gründen.