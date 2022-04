Gedenken an Coronatote und Ukraine-Krieg : Silent Cross endet mit einem Appell an die Liebe

Dinslaken Die Kreuze sind verschwunden, die kleine Wiese vor der Kathrin-Türks-Halle ist wieder leer. Am Montagabend hat das Dinslakener Bündnis die Aktion Silent Cross beendet.

Reinhard Wolf, neben Ratsmitglied Birgit Roßbach-Dorbrandt Initiator der Aktion, betonte in seiner Rede, dass mit dem Ende der Aktion die Coronapandemie noch nicht beendet sei. Und auch die „Spaziergänger“, die seit Monaten in Dinslaken gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrierten, würden trotz weitreichender Lockerungen nicht einfach verschwinden.

Denn viele von ihnen gingen nicht gegen ein Virus auf die Straße, das sie eh verleugnen, sondern gegen unsere Demokratie, die sie in ihren Verschwörungstheorien als Impfdiktatur schmähen. Wolf appellierte an die Frauen und Männer, die zu der Abschlussveranstaltung von Silent Cross gekommen waren, wachsam zu sein und zu bleiben. „Querdenkern“ müsse man gemeinsam etwas entgegensetzen. Mit der Aktion Silent Cross sei dies beispielhaft gelungen.

Nicht nur an den Tod der Coronatoten und das Leid der Hinterbliebenen wurde an diesem Montagabend gedacht. Auch an den Krieg in den Ukraine – mit Musik (es spielten Kreiskantorin Daniela Grüning und Dorit Isselhorst) und einfühlsamen Texten. Gerhard Greiner, ehemaliger Flüchtlingspfarrer in Dinslaken, trug ein Gedicht von Hanns Dieter Hüsch vor. Darin bekennt der Schriftsteller eindringlich, dass sich der Hass nur durch Liebe aus der Welt schaffen lässt. Nachdenklich machende Zeilen, die so mancher – zusammen mit seinem Holzkreuz – mit nach Haus nahm.