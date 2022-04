Erinnern an Corona-Opfer : Bündnis Dinslaken beendet Aktion „Silent Cross“

Dinslaken Kreuze und Grablichter erinnern seit dem 22. Januar 2022 auf der Wiese an der Dinslakener Stadthalle an die Opfer der Pandemie. Jetzt endet die Aktion.

Das Dinslakener Bündnis lädt zur Beendigung der Akltion „Silent Cross“ an der Kathrin-Türks-Halle ein. Am Montag, 25. April, ab 19 Uhr treffen sich die Menschen an den Kreuzen. Insbesondere sind all diejenigen eingeladen, die dort selbst ein Kreuz aufgestellt haben. Kreuze und Grablichter erinnern seit dem 22. Januar auf der Wiese an der Dinslakener Stadthalle an die Opfer der Pandemie. Sie erinnern an die Verstorbenen, bekunden aber zugleich Solidarität mit all jenen, deren berufliche Existenz durch das Virus bedroht ist oder die – wie etwa Pflegekräfte und Ärzte – seit über zwei Jahren hart am Limit arbeiten. Gegen Ende der Veranstaltung ist Gelegenheit, die Kreuze wieder an sich zu nehmen. Bei der Veranstaltung werden neben einer Rede Texte zu den Themen Corona und Krieg in der Ukraine im Wechsel mit Musik vorgetragen.