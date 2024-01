Brustkrebs-Informationstag Weibliche Brust – so funktioniert eine Selbstuntersuchung

Das Brustzentrum am Marien-Hospital in Wesel nutzt eine leerstehende Räumlichkeit in der Dinslakener Innenstadt und veranstaltet im Haus Roonstraße 7 am Samstag, 27. Januar, von 10 bis 14 Uhr einen kleinen Brustkrebsinformationstag. Das Angebot richtet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte. Das Team des Brustzentrums unter Leitung von Chefarzt Doctor-medic (RO) Akbar Ferdosi hat ein Programm vorbereitet, das mehrere Aspekte der Brustgesundheit berücksichtigt.