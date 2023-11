Donnerstagabend in Dinslaken Brand in Lackieranlage – Feuerwehr im Einsatz

Dinslaken · Ein Brand in einem Trocknungsturm einer industriellen Lackieranlage in einem Gewerbebetrieb in der Dinslakener Innenstadt hat am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz geführt.

17.11.2023 , 10:16 Uhr

Zu einem Feuerwehreinsatz in der Dinslakener Innenstadt kam es am Donnerstagabend (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Zu einem Brand in einer industriellen Lackieranlage in einem Gewerbebetrieb in der Dinslakener Innenstadt ist es am Donnerstagabend gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, ging der Alarm gegen 20 Uhr ein. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen verhinderten, dass sich der Brand auf den umliegenden Bereich ausbreitete. Im weiteren Einsatzverlauf wurde auch CO 2 als Löschmittel eingesetzt. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz waren im Einsatz. Die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld sowie die IuK (Besatzung Einsatzleitwagen der Feuerwehr Dinslaken) waren bis circa 22.30 Uhr im Einsatz. Der Grundschutz für das Stadtgebiet Dinslaken wurde zwischenzeitlich durch die Einheit Eppinghoven sichergestellt.

(fbl)