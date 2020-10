Dinslaken: Wäschecontainer in Flammen : Feuerwehr löscht Brand in Wäscherei der Lebenshilfe

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen rückte die Feuerwehr am Freitagabend zur Niokolaus-Groß-Straße aus. Foto: Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr. Am späten Freitagabend war in der Wäscherei der Lebenshilfe an der Nikolaus-Groß-Straße ein Feuer ausgebrochen.

