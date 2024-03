Feuerwehreinsatz in Dinslaken Motor eines geparkten Autos geht in Flammen auf

Dinslaken · Ein Vollbrand im Motorraum eines geparkten Autos hat am Samstag zu einem Einsatz der Feuerwehr Dinslaken geführt. Das Feuer war so heftig, dass ein daneben abgestellter Pkw war bereits in Mitleidenschaft gezogen war.

23.03.2024 , 13:00 Uhr

Am Samstag rückte die Feuerwehr Dinslaken zu einem Pkw-Brand aus (Symbolfoto). Foto: Heinz Schild

Ein brennendes Auto hat am Samstag (23. März) die Feuerwehr Dinslaken auf den Plan gerufen. Wie diese berichtet, stand auf der Gerhard-Malina-Straße der Motorraum eines geparkten Renault in Vollbrand. Das Feuer war so heftig, dass ein daneben abgestellter Pkw war bereits in Mitleidenschaft gezogen war. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz begann sofort mit den Löscharbeiten und forderte ein weiteres Fahrzeug zur Unterstützung an. Der Verdacht, dass eine Mauer eines gewerblichen Betriebes in Mitleidenschaft gezogen sein könnte, bestätigte sich nicht. Nach rund einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

(fbl)