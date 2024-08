Digitalisierung Dinslaken bietet immer mehr Dienstleistungen online an

Im Laufe der Zeit sollen immer mehr Dienstleistungen auf der Seite angeboten werden. Langfristig wird das Portal an die BundID angeschlossen, sodass die Dinslakener Dienstleistungen über ein eigenes Nutzer-Konto durchgeführt werden können. Durch die Registrierung bei der BundID lasse sich jeder über das Serviceportal gestellte Antrag wiederfinden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Außerdem kann das Nutzer-Konto auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene verwendet werden, also für nahezu alle Online-Verwaltungsleistungen in Deutschland.