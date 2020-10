Trio in Dinslaken festgenommen : Ladendiebe mit Machete und Baseballschläger

Die Polizei sucht Zeugen, die die Diebe beobachtet haben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Drei junge Männer haben am Montag aus einem Getränkemarkt in Hiesfeld eine Geldkassette gestohlen. Einer stand Schmiere. Die anderen beiden drangen mit Baseballschäger und Machete in das Geschäft ein.

Mit einer Machete und einem Baseballschläger waren zwei Jugendliche bewaffnet, die am Montag gegen 10.20 Uhr in einen Getränkemarkt an der Straße Rabenkamp eingedrungen sind, um eine Geldkassette zu stehlen. Die Angestellte des Geschäftes hielt sich kurzzeitig im hinteren Bereich auf, als sie vorne Geräusche hörte. Sie ging zurück und stellte fest, dass die Kassette verschwunden war. Während die Frau die Polizei alarmierte, suchte der Inhaber des Marktes nach den Dieben. Eine Videokamera hatte den Diebstahl aufgezeichnet.

Kurze Zeit später fand der Inhaber in der Nähe des Spielplatzes Rabenkamp die Machete und Kleidungsstücke, die die Polizisten sicherstellten. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren sowie zu einem 18-jährigen Heranwachsenden. Das Trio aus Dinslaken steht im Verdacht, den Diebstahl begannen zu haben, die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern jedoch noch an.

Die Kripo sucht jetzt Zeugen, die drei Unbekannte vor dem Geschäft haben stehen sehen. Eventuell hat einer der Drei „Schmiere“ gestanden, während die anderen beiden die Kassette stahlen. Ebenfalls ist es möglich, dass die Tatverdächtigen dabei beobachtet worden sind, wie sie die Kleidung oder aber die Machete in Höhe des Spielplatzes wegwarfen.