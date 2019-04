Am 14.April in Dinslaken : Besuch in den Taubenschlägen

Am 14.April in Dinslaken

Dinslaken Zum „Tag der Brieftaube“ lädt die Reisevereinigung Dinslaken ein.

Am Sonntag, 14. April ist der „Tag der Brieftaube“. Brieftaubenzüchter in ganz Deutschland öffnen die Türen ihrer Taubenschläge und laden interessierte Gäste ein, ihr Hobby näher kennenzulernen. Auch die Mitglieder der Reisevereinigung Dinslaken freuen sich an diesem Tag zwischen 12 und 16 Uhr auf möglichst viele Besucher in ihren Schlägen.