Zeit zum Lüften : 60 CO2-Ampeln für die Schulen in Dinslaken

60 CO2-Ampeln für die Schulen in Dinslaken

Die CO 2 Ampel zeigt gelb – es ist Zeit zum Lüften. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Dinslaken Mit den CO2-Ampeln will die Stadtverwaltung Dinslaken dabei helfen, die Schulen und deren Lüftungsverhalten während der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Die Dinslakener Stadtverwaltung hat rund 60 CO 2 -Ampeln für ihre Schulen besorgt. Damit können Schulen stichprobenartig die Raumluft in ihren Klassenräumen messen. „Auf diese Weise können Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen und Schüler ein gutes Gespür für die Raumluftqualität bekommen und auch für die Frage, wie häufig – gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie – gelüftet werden sollte“, erläutert Dinslakens Schuldezernentin Christa Jahnke-Horstmann.