Kostenpflichtiger Inhalt: Real in Dinslaken : Real-Beschäftigte hoffen auf Klarheit noch im Januar

Die Hängepartie für den Dinslakener Real-Markt geht weiter. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Die Übernahme von Real-Märkten auch in der Region ist angelaufen. Besonders bitter für die Beschäftigten in Dinslaken: Während sie um ihre Jobs bangen, ackern sie in der Corona-Krise besonders hart und sorgen auch für besonders große Umsätze.