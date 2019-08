Freitagabend nach den Din-Tagen : 18-Jährige im Park belästigt – Passant holte die Polizei

Die Tat soll sich im Stadtpark in der Nähe des Rathauses ereignet haben. Foto: Martin Büttner/Büttner, Martin (m-b)

Dinslaken Eine 18 Jahre alte Frau soll am Freitagabend im Park am Rathaus von einem Unbekannten sexuell belästigt worden sein.

Die Polizei hat nun Einzelheiten zu dem Fall von sexueller Belästigung bekanntgegeben, der sich am späten Freitagabend im Dinslakener Stadtpark ereignet haben soll. Gegen 23.30 Uhr machte zunächst ein Passant Polizisten auf eine augenscheinlich hilflose junge Frau aufmerksam. „Er hat sie im Stadtpark sitzen gesehen, hat sich Sorgen gemacht, weil sie wohl weinte und offenbar sehr betrunken war“, schildert eine Polizeisprecherin die Situation. Er sprach die junge Frau an, und die erzählte ihm daraufhin, dass sie von einem etwa 25 Jahre alten Mann unsittlich angefasst worden sei. Der Zeuge suchte daraufhin Hilfe bei Polizisten, die wegen des Stadtfestes Din-Tage in der Nähe waren.