Information und Unterstützung Ein Familienbüro für Dinslaken

„Familien und deren Kinder liegen uns in Dinslaken sehr am Herzen. Daher war es konsequent, eine Anlaufstelle für Familien zu schaffen. Ich danke allen Beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die sich hier eingebracht haben und in Zukunft einbringen werden. So kann es uns gemeinsam gelingen, für Familien eine wichtige Anlaufstelle zu sein und das Familienbüro mit Leben zu füllen. Zum Tag der offenen Tür am 26. November lade ich alle Interessierten und ganz besonders Familien mit Ihren Kindern herzlich ein“, so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.