Dinslakener Beigeordnete sitzt im Nahen Osten fest „So viele Tote auf beiden Seiten“

Bilder von Gewalt und Zerstörung, Tod, Tränen und Leid auf beiden Seiten – diesen Bildern aus dem Nahen Osten kann man in diesen Tagen kaum entkommen. Tagrid Yousef versucht, nicht den Bildern, sondern der Kriegsrealität zu entkommen. Die Beigeordnete und Dezernentin für Kultur, Sport, Jugend und Soziales der Stadt Dinslaken sitzt aktuell in der Krisenregion Naher Osten fest. Mit ihrer Tochter ist es der 56-Jährigen gelungen, sich aus der West Bank nach Jordanien zu retten. Per E-Mail steht die Redaktion in Kontakt mit ihr – den sie nutzt, um zum Frieden aufzurufen und für ein differenziertes Bild zu werben.