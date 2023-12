Raub in Dinslaken Bäckerei überfallen – Angestellte mit Messer bedroht

Eine Bäckereifiliale an der Voerder Straße ist am Montagnachmittag überfallen worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, betraten gegen 14.45 Uhr zwei Männer eine Bäckereifiliale an der Voerder Straße und forderten unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kasse.