Brücken-Baustelle in Dinslaken B8 ab Montag für Lastwagen komplett gesperrt

Für den dreigleisigen Ausbau zwischen Emmerich und Oberhausen erneuert die Deutsche Bahn (DB) auch die Eisenbahnbrücke an der Weseler Straße in Dinslaken. Nachdem die Bautrupps Anfang des Jahres die neuen Widerlager erfolgreich errichtet haben, arbeitet das Team jetzt am neuen Überbau der Brücke. Um die hierfür nötigen Betonarbeiten effizient durchführen zu können, hat das Projektteam Mitte Mai vor Ort ein Traggerüst in 3,90 Metern Höhe aufgestellt. Auf dem Gerüst bauen die Fachleute Stück für Stück das neue Brückenteil.