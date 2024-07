Verkehrsunfall in Dinslaken Autos stoßen zusammen – 58-Jähriger schwer verletzt

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, fuhr gegen 9.20 Uhr der 58-Jährige mit seinem Auto die Voerder Straße entlang in Richtung Voerde. Ein 19-jährige Mann aus Dinslaken war mit seinem Wagen auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Richtung Voerder Straße unterwegs.