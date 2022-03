Autorin wird in Dinslaken ausgezeichnet : Nadja Wieser gewinnt den Kathrin-Türks-Preis

Nadja Wieser hat die Jury überzeugt. Foto: vo/Vivien Oliveira

Dinslaken Sie erhält die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Stück „Eine Frau namens Olala. Oder: Schau mal, ich kann Spaghetti“. Die Preisverleihung ist am 29. April in Dinslaken.

Seit seiner Neubelebung im Jahr 2008 verleiht die Burghofbühne Dinslaken gemeinsam mit der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe, der Stadt Dinslaken und dem Förderverein der Burghofbühne alle zwei Jahre den Kathrin-Türks-Preis für Autorinnen des Jugendtheaters. Der Kathrin-Türks-Preis ist nach der Gründungsintendantin der Burghofbühne benannt und unterstreicht die starke Gewichtung des Kinder- und Jugendtheaters in Dinslaken.

In diesem Jahr geht der Preis an Nadja Wieser für ihr Stück „Eine Frau namens Olala. Oder: Schau mal, ich kann Spaghetti“. Der Preis ist mit 5000 Euro – gestiftet von der Nispa – dotiert und beinhaltet außerdem die Uraufführung am 14. Januar 2023 an der Burghofbühne.

Das Stück erzählt die Geschichte der 13-jährigen Iette und ihrer Familie. Das Mädchen lebt mit ihrem Zwillingsbruder und ihrer alleinerziehenden Mutter Merit zusammen. Plötzlich gerät alles aus den Fugen: Der Pfleger Jon steht samt dementer Großmutter vor der Tür und berichtet, dass sie derzeit nicht mehr im Heim wohnen könne und vorübergehend zu ihnen ziehen müsse. Die Geschwister sind geschockt, hatte ihnen ihre Mutter doch immer erzählt, dass ihre Oma Orlanda schon lange tot wäre. Oma zieht zu ihnen, und während Henri sich mit der neuen Situation anfreundet und sich liebevoll um die alte Dame kümmert, will Iette nichts mit ihr zu tun haben. Für sie ist sie ein „Zombie“, der nachts durch die Wohnung irrt und tagsüber mit Medikamenten zugedröhnt im Zimmer liegt.

„Aus dieser Grundkonstellation entwickelt Nadja Wieser mit viel Raffinesse einen Plot, der viel mehr ist, als ein Stück über Demenz, den Umgang damit oder über genervte Teenager“, heißt es in der Begrüdung der Jury. Es ist vor allem ein Stück über das Erwachsenwerden, über das Miteinander-Reden, über die Frage nach Familie. Darüber, sich verantwortungsvoll zu verhalten, sich auf die Suche zu machen, herauszufinden, was man im Leben will.

Das schriftstellerische Talent der Autorin zeige sich auch darin, dass sie die jeweiligen Themen der einzelnen Figuren ernst nimmt: Vermeintlich nebensächliche Sätze bedeuten im Text von Nadja Wieser eine ganze Welt für eine einzelne Figur. Die Autorin eröffne so innerhalb der Familienkonstellation trotz aller „Unterschiede“ eine gemeinsame Form der Begegnung und des Verständnisses. So bringt Nadja Wieser etwa die zaghafte Annäherung der Mutter Merit nach Jahren der Distanz und Enttäuschung zur Großmutter Orlanda oder das von großer Liebe als auch von Konkurrenz geprägte Verhältnis der Geschwister mit knapper, aber bildhafter Figurenrede auf beeindruckende Weise nahe.

„Geprägt von einer großen Authentizität und Wertschätzung für menschliche Beziehungen in all ihren Facetten, ist „Eine Frau namens Olala“ ein Stück für alle Generationen und eröffnet mit spielerischem Sprachwitz einen berührenden Blick auf den Mikrokosmos Familie durch die Augen einer 13-Jährigen“, sagt die Jury – bestehend aus Nicola Bongard, Henning Fangauf, Marion Kaeseler, Monika Kosik und Nikola Schellmann.

Die feierliche Preisverleihung wird in Anwesenheit der Autorin am 29. April 2022 ab 18 Uhr in der Hauptstelle Dinslaken der Sparkasse stattfinden. Unter anderem wird das Schauspielensemble der Burghofbühne Dinslaken aus „Eine Frau namens Olala“ lesen.

Nadja Wieser wurde 1980 in München geboren. Sie studierte in Freiburg und Lille Deutsch, Französisch und Kunst auf Lehramt, anschließend Literarisches Schreiben am Literaturinstitut in Leipzig. Sie arbeitet als Lehrerin und Autorin und übersetzt Theaterstücke aus dem Französischen.