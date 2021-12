Verkehrsunfall auf der B 8 in Dinslaken : Autofahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Verkehrsunfall auf der B 8 in Dinslaken

An der Einmündung Willy-Brandt-Straße und Hans-Böckler-Straße hat es am Dienstag gegen 20.10 Uhr gekracht. Zwei Autos stießen zusammen.

Schwer verletzt wurde eine 28-jährige Autofahrerin aus Duisburg am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Willy-Brandt-Straße (B 8). Ein 18-jähriger Autofahrer aus Dinslaken war auf der B 8 in Richtung Walsum unterwegs und wollte nach links in die Hans-Böckler-Straße einbiegen.