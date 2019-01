Polizei sucht Zeugen: Autofahrer fährt 14-Jährigen an und flüchtet

Dinslaken Die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer, der einen 14-jährigen Radler angefahren hat. Bei dem Unfall wurde der Junge leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Montag. Gegen 11:35 Uhr befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Dinslaken den Radweg der Kirchstraße in Fahrtrichtung Dorf Hiesfeld. An der Kreuzung Kirchstraße / Oberhausener Straße überquerte der Schüler vorschriftsmäßig die Rechtsabbiegespur in Höhe der dortigen Furt, wie die Polizei mitteilt. Als der 14-Jährige sich auf der Fahrbahn befand, wurde er von einem Pkw angefahren. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer hielt kurz, schaute den Jungen an und fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei. Die Insassen eines nachfolgenden Pkw, die den Unfall gesehen hatten, erkundigten sich später nach dem Befinden des Jungen. Der flüchtige Pkw wird wie folgt beschrieben: Kompakte Bauweise, Farbe: Weiß, möglicherweise SUV. Bei dem flüchtigen Pkw-Fahrer handelte es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit Dreitagebart. Die Pkw-Insassen des nachfolgenden Pkw sowie weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden von der Polizei gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Rufnummer 02064 6220 zu melden.