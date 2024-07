Azubi des Monats aus Dinslaken „Die größten Maschinen, die man als Mensch im Alltag bewegen kann“

Dinslaken · Der Dinslakener Leon Uhlig ist Auszubildender des Monats Juli. Was den angehenden Kfz-Mechatroniker an seinem Beruf so sehr begeistert und über welche Umwege der 25-Jährige an seine Lehrstelle gekommen ist.

10.07.2024 , 11:15 Uhr

Leon Uhlig (3. von links) ist Azubi des Monats Juli. Foto: Ingo Lammert