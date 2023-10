Viele Gespräche mit Interessenten geführt Expo Real: Wohnquartier Trabrennbahn vorgestellt

Auf der Immobilienmesse Expo Real in München präsentierte sich der Kreis Wesel am Gemeinschaftsstand für den Standort Niederrhein. Neben den Gewerbeflächen wurde das Wohnbauprojekt „Zukunft Trabrennbahn“ in Dinslaken vorgestellt. Das Interesse an diesem Vorhaben, bei dem über 600 Wohneinheiten errichtet werden sollen, war sehr groß. Bereits im Vorfeld wurden Gesprächstermine auf der Messe mit mehreren Entwicklern und Investoren vereinbart.