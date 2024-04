In Dinslaken-Hiesfeld Schule mit Asbest belastet? Was die Proben erbracht haben

Gibt es in der Schule an der Windmühle, der ehemaligen Fröbelschule an der Riemenschneiderstraße in Hiesfeld, ein Problem mit Asbest? Mit dieser Frage hatte sich am Mittwoch vor Ostern die FDP-Ratsfraktion an die Stadt Dinslaken und namentlich an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel gewandt. Eine erste Antwort liegt jetzt vor – wenn auch nicht von der Bürgermeisterin.