Diskussion in Dinslaken: Anwohner wehren sich

Dinslaken Taubenstraße: Wegen der Kanalsanierung will sich eine Bürgerinitiative gründen.

Kriewel und Gerd Radusch sagen, es werde ein zeitlicher Druckaufgebaut. Gerade mit Blick auf die Bemühungen in Nordrhein-Westfalen, die Straßenbaubeiträge abzuschaffen, wünschen sich die Anwohner, dass die Stadt auf die Bremse trete. Vor allem, weil die Stadt in den vergangenen Jahren versäumt habe, den Kanal zu sanieren. Nun sei eine Erneuerung von Nöten, eine Sanierung nicht mehr möglich, argumentiere die Stadt. Mit Folgen für die Anwohner: Bei einer Sanierung würden keine Anliegerbeiträge fällig. Bei einer Erneuerung und in Verbindung mit einer Neugestaltung der Straße schon. Die Anwohner kritisieren, dass von Seiten der Stadt nur in diese Richtung argumentiert werde.