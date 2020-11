Erinnerung an die Pogromnacht in Dinslaken : Statt Feier am Mahnmal gibt es einen Gedenkspaziergang

Das Mahnmal von Alfred Grimm erinnert im Stadtpark Dinslaken an die Pogromnacht von 1938. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Um 11 Uhr läuten die Glocken von St. Vincentius und der Stadtkirche. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel wird, stellvertretend für den Rat der Stadt, am Mahnmal ein Zeichen des Gedenkens ablegen. Alle anderen sind eingeladen, sich daran mit einem „Gedenkspaziergang“ zum Mahnmal zu beteiligen.

Die Gedenkfeier am Mahnmal im Stadtpark kann wegen der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Weise mit Schülern, Vertretern von Stadt, den Kirchengemeinden, jüdischer Gemeinde und interessierter Öffentlichkeit durchführt werden. Die Organisatoren möchten aber auch in der vom Coronavirus bestimmten Zeit ein Zeichen des Gedenkens setzen. Deshalb wird zu einem „Gedenkspaziergang“ eingeladen, wie Pfarrerin Kirsten-Luisa Wegmann, die auch synodale Beauftrage für das christlich-jüdische Gespräch ist, mitteilt.

Am 10. November 1938 kam es in Dinslaken zu heftigen Angriffen und Ausschreitungen auf die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Unter anderem wurden die Kinder des jüdischen Waisenhauses gezwungen, mit einem Karren durch die Stadt zu ziehen, unter Beschimpfungen und Misshandlungen der nicht jüdischen „Mitmenschen“. Viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde verließen die Stadt nach diesen Vorfällen, manchen gelang es, sich zu retten, nicht wenige wurden ermordet.

Traditionell gedenkt die Stadt Dinslaken in Anwesenheit von Vertretern der jüdischen Gemeinde dieser Vorfälle mit einer Zusammenkunft am Mahnmal vor dem Rathaus. Dieses Gedenken wird seit langem von Schülerinnen und Schülern der Innenstadtschulen gestaltet. Nun muss diese Tradition unterbrochen werden: Zum einen sind größere Versammlungen zurzeit nicht gestattet, zum anderen sind die mit der Vorbereitung betrauten Schüler des Geschichte-Leistungskurses der Ernst-Barlach-Gesamtschule aktuell in Quarantäne.

Um diesen wichtigen Anlass dennoch zu würdigen und an das Geschehene zu erinnern, wird das Gedenken in diesem Jahr so ablaufen: Um 11 Uhr läuten die Glocken von St. Vincentius und der Stadtkirche. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel wird, stellvertretend für den Rat der Stadt, am Mahnmal ein Zeichen des Gedenkens ablegen. Alle anderen sind eingeladen, sich daran mit einem „Gedenkspaziergang“ zum Mahnmal zu beteiligen und ebenfalls ein solches Zeichen des Gedenkens - eine Blume, eine Kerze - mitzubringen und damit deutlich zu machen: Das Geschehene ist nicht vergessen, sondern den nachfolgenden Generationen eine bleibende Mahnung und Aufforderung, sich aktuellen Tendenzen rechter Gesinnung entgegenzustellen.

(RP)