19-Jähriger schlägt und spuckt um sich : Aggressiver Ladendieb greift Polizisten an

Dinslaken Erst stopften sich drei Männer in einem kleinen Supermarkt die Jackentaschen mit Getränken voll, dann versuchten sie zu flüchten. Für einen Ladendieb endete der Versuch auf der Polizeiwache.

Mit dreisten und aggressiven Ladendieben bekam es die Polizei am Samstagabend in der Dinslakener Innenstadt zu tun. Eine Kundin hatte in einem Geschäft an der Kreuzstraße beobachtet, wie drei Männer sich verschiedene Spirituosen und andere Getränke in die Jackentaschen steckten. Sie machte einen Mitarbeiter auf die Diebe aufmerksam. Der sprach die Männer an, als sie den Kassenbereich durchliefen, ohne zu bezahlen. Einer der Männer flüchtete sofort in Richtung Fußgängerzone, die anderen beiden blieben vor Ort.