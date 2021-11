Für Mülltüten muss man vorplanen : Abholkarten für „Gelbe Säcke“ muss in Dinslaken jetzt jeder extra bestellen

Das System bei den Gelben Säcken ändert sich 2022 in Dinslaken. Früher waren die „Servicekarten“ für Mülltüten mit drin, damit ist es vorbei. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Wer Tüten für Verpackungsmüll braucht, muss ab 2022 die Entsorgungsfirma kontaktieren. Dann wird je eine einzelne „Servicekarte“ per Post verschickt. Was die Stadt dazu sagt und wie das System in der Praxis laufen soll.