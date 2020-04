Von Pkw erfasst : 76-jährige Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Dinslaken Senioren wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr an der Einmündung Kurt-Schuhmacher-Straße, Lanterstraße. Eine 76-jährige Frau aus Oberhausen befuhr mit ihrem Pedelec vorschriftsmäßig den rechten Geh- und Radweg der Kurt-Schumacher-Straße von der Brinkstraße kommend in Fahrtrichtung Hiesfeld, wie die Polizei mitteilt. Die Seniorin beabsichtigte, an der Einmündung Lanterstraße den Einmündungsbereich geradeaus zu überqueren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 48-jährigen Frau aus Hünxe, die mit ihrem Pkw die Lanterstraße in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße befuhr und im Einmündungsbereich die vorfahrtsberechtigte Pedelecfahrerin übersah, so die Polizei weiter. Bei dem Zusammenstoß wurde die 76-jährige Pedelecfahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Dinslaken gebracht.